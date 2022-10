IN CASA DELL’AVVERSARIO – Cremonese, è quasi testa-coda per i lombardi: Alvini sogna i, miracolo

Il Napoli capolista disputerà la nona giornata di campionato a Cremona contro la squadra neopromossa guidata da Alvini. I lombardi sono a caccia di una ‘Mission Impossible’ contro una delle squadre più in forma d’Italia e d’Europa e pesano le zero vittorie finora in campionato. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La Cremonese è diciannovesima in classifica con tre pareggi e nessuna vittoria finora. Problemi nel reparto offensivo con i lombardi che faticano a concretizzare mentre sono troppi i 15 gol subiti.

PROBABILE FORMAZIONE =

Cremonese (4-3-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar, Pickel; Zanimacchia; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa Alvini ha parlato cosi in vista del match di domani contro il Napoli:

“Siamo consapevoli di chi abbiamo davanti e della loro forza, del momento che stanno vivendo. Abbiamo grande rispetto, ma per noi è un’opportunità per misurarci contro avversari forti e come dice Berrutto nel suo libro 2capolavori2 più giochi con avversari forti e più devi essere felice di misurarti con loro. Come ci si prepara al Napoli? “Ci si prepara facendo capire ai calciatori che è una grandissima opportunità per migliorarsi e misurarsi con avversari forti, chiaramente questo è quello che vogliamo fare. Più l’avversario è difficile più è bello poterci giocare. Dal punto di vista psicologico abbiamo fatto questo, io mi fido tantissimo della squadra perché stiamo crescendo, mi fido del lavoro che facciamo come staff”.

I PRECEDENTI = Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 14 le sfide giocate dalle due squadre in casa della Cremonese, terminate con questo bilancio:

5 vittorie Cremonese

7 pareggi

2 vittorie Napoli

TERNA ARBITRALE = Abisso sarà l’ufficiale di gara, che dirigerà il match, accompagnato da De Meo e Mondin come guardalinee, come quarto uomo invece ci sarà Sacchi. Infine alla sala Var saranno impegnati Di Bello e Paganese.

A cura di Mario Tramo