Insigne, l’agente: “Lorenzo ha ancora due anni di contratto, presto per parlare di rinnovo. Il Napoli è una cassaforte”

Ai microfoni di radio Punto Nuovo ha parlato così Vincenzo Pisacane, neo agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole:

“Lorenzo è sempre stato un capitano silenzioso. Ci tiene tantissimo al #Napoli, adesso lo vedo finalmente libero di testa e voglioso. Merito anche di quello che sta facendo Gattuso. Conosco Lorenzo da tempo, è un professionista esemplare. Lo hanno ritratto come il capro espiatorio dell’ammutinamento, il che è impossibile. Con Ancelotti non c’era nessun problema, era soltanto una questione di ruolo in campo”.

L’ammutinamento: “Lorenzo è un buono, non è uno che si lega le cose al dito. Si è scritto tanto in questi mesi, ma i giocatori hanno risposto sul campo con professionalità. Con Gattuso non ci sarebbe mai stato l’ammutinamento”.

Il rinnovo: “Preferisco parlare di quello che sta facendo Lorenzo. Ha ancora due anni di contratto, è ancora prematuro parlarne. De Laurentiis è un grande presidente, per noi procuratori il Napoli è una cassaforte”.