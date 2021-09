Insigne: “Questo è uno dei Napoli più forti in cui abbia giocato. Rinnovo? Sono concentrato sul campo”

In conferenza stampa il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha parlato cosi in vista del match contro lo Spartak Mosca:

“Stiamo bene, abbiamo fatto un grande allenamento come sempre prima della partita, dobbiamo rimanere concentrati, con i piedi per terra, la strada è molto lunga sia in campionato che in Europa, non dobbiamo farci distrarre dall’entusiasmo. Abbiamo parlato tanto, sono cose che rimangono tra di noi, il mister comunica con tutti. Ho vissuto tanti Napoli, questo è uno dei Napoli più forti, ci stiamo esprimendo tutti al 100%. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, mettere in campo grandi prestazioni”

Poi prosegue: “Eravamo consapevoli del valore del Leicester, siamo stati bravi a rimanere in partita, quel punto può essere molto utile. Domani lo Spartak Mosca verrà a fare una grande partita, vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. 400 partite con il Napoli? Da napoletano una grandissima emozione. Sto sereno, al di là dei gol, cerco di dare l’esempio in entrambe le fasi di gioco. Sono molto contento delle mie prestazioni, se un mio compagno vede il capitano rincorrere gli avversari lo fa anche lui. Siamo ancora arrabbiati per come è finito l’anno scorso, il mister ci sta aiutando, è arrivato qui consapevole della qualità della rosa. Vengo con piacere al campo, mi diverto, era da tempo che non la vivevo così, faremo grandi cose. Conosciamo le potenzialità di Osimhen, si vede anche in allenamento, vuole sempre fare gol, più li fa meglio è. È un giovane fortissimo, può ancora migliorare, non vanno fatti i paragoni. Io non parlo inglese ma scherzo con tutti. Per il Napoli è importante avere giocatori in Nazionale, facciamo esperienze che poi portiamo nel club, sto cercando di pensare solo al campo, se penso all’ultimo anno di contratto non mi diverto, ci sono il mio agente e il presidente, si sono incontrati, hanno chiacchierato. Voglio stare concentrare su questa stagione, possiamo fare grandi cose”