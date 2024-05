Italiano a DAZN: “Pareggio giusto, siamo riusciti a tenere dietro il Napoli”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il Napoli: “Siamo arrivati stanchi, nei minuti di recupero abbiamo rischiato ma il pareggio è un risultato giusto per quello che si è visto, ce lo prendiamo perchè riusciamo a tenere il Napoli dietro e abbiamo ancora due turni, uno in più rispetto agli altri, cerchiamo di arrivare all’ottavo posto che è il nostro obiettivo in questo momento. Tutti avevamo il sogno di arrivare in finale e cercheremo di fare meglio dello scorso anno. Altra stagione strepitosa dei ragazzi, mi auguro per loro che si possa concludere con questa ciliegina. Sono stati due anni straaordinari. Pensiamo però prima al Cagliari. L’Olympiakos si chiude bene, riparte, ha esterni veloci, è un aspetto che dobbiamo curare bene, ogni errore ti può costare caro in una finale. La panchina della Fiorentina è piena e ricca di responsabilità, sai a cosa vai incontro, la passione che ha la gente di Firenze, l’amore per la maglia ti spinge a dare il massimo ed è quello che mi ha trasmesso in questi tre anni, lavorando senza lascare nulla al caso, per me è un onore e in ogni partita dimostriamo e sappiamo quello che vuole la gente, grande responsabilità e l’abbiamo dimostrata. Ultima volta per me su questa panchina? La concentrazione era totale per questa partita, tenere dietro ancora il Napoli per due giornate ci ha fatto tenere le antenne dritte, ora attenzione a Cagliari, Olympiakos, Atalanta e poi tireremo le somme di tre anni fantastici. Da aggiungere un qualcosa di importante per questa città. Prossimo livello da sbloccare? Ieri battevamo le punizioni e ho detto a Biraghi che non poteva concludere l’annata senza far gol e devo pagare la cena a Biraghi, è venuto e mi ha ricordato questo, ma sono felice e pago volentieri la cena”