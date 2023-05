Juan Jesus: “Un onore dare allegria a milioni di napoletani”

In un bellissimo videomessaggio pubblicato su Instagram all’indomani della vittoria dello scudetto, il difensore del Napoli Juan Jesus afferma: “Respira Juan, me lo ripetevo sempre da piccolo. Vedere la città colorata, con gli scudetti dappertutto, con il numero 3, con le balconate tutte con le bandiere, è una cosa bellissima, perché senti che hai compiuto una missione. Ho attraversato il mondo sognando questo momento, però, sul più bello, mi sembrava di aver perso tutto. “Ciao Juan, anche se da oggi siamo senza squadra, non ti preoccupare, tu continua ad allenarti”. Quel periodo in cui ero senza squadra era come se fossi sott’acqua, senza ossigeno e sento che una mano mi tira su, era il Napoli! Ero un po’ incredulo ancora, però la fine della storia è questa. E’ stato per me un onore enorme poter vivere questo momento e poter dare allegria a milioni di napoletani. Fare la storia con questa società è bello, perché prima c’era Maradona, adesso scriviamo un’altra pagina… e siamo noi! Respira Juan, è tutto vero! CAMPIONI D’ITALIA 22/23. GRAZIE NAPOLI!!!”.