Juve, Pjanic: “Napoli in difficoltà, ma è una squadra forte. Sarà una partita difficile”

Dopo l’esaltante successo contro la Lazio in Coppa Italia, il Napoli è chiamato al salto di qualità anche in campionato. Davanti a sé per il prossimo turno c’è la capolista Juventus, non l’occasione più semplice, ma gli azzurri contano sulla capacità che ha Gattuso nel caricarli.

Ne è convinto il centrocampista bianconero Miralem Pjanic, che a margine dell’evento Adidas Predator a Milano ha prima parlato della vittoria di ieri sulla Roma: “Siamo contenti di aver passato il turno, avevamo studiato la gara di campionato. E’ stata una bella gara, nel secondo tempo potevamo fare di più ma siamo contenti. L’obiettivo sarà rivincere la Coppa, speriamo di riuscirci”.

Poi il parere sulla sfida di domenica al San Paolo: “E’ una squadra forte, ha forse delle difficoltà e in campionato ha problemi in più che in Coppa. Ci aspettiamo una gara difficile, Gattuso è preparato, saprà motivare bene la sua squadra“.