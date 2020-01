Juve, scatta l’allarme terzini: Sarri può arretrare Matuidi. In dubbio anche Higuain

La Juventus si appresta ad affrontare il Napoli con grosse defezioni nel ruolo di terzino. I bianconeri, già orfani di De Sciglio, dovranno fare i conti anche con l’assenza di Danilo, che ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tegola che lascia a Maurizio Sarri i soli Cuadrado e Alex Sandro come terzini.

A tal proposito il tecnico bianconero – scrive oggi il Corriere dello Sport – potrebbe optare per la sorpresa Matuidi, impiegato in quel ruolo già nel match contro la Spal del 28 settembre scorso. In porta Szczesny, che riprenderà il suo posto dopo la pausa in Coppa Italia. Parte in pole Ramsey per il ruolo di trequartista: il gallese è in vantaggio rispetto a Bernardeschi. In attacco potrebbe non vedersi l’ex Higuain a vantaggio di Ronaldo, che tornerà a far coppia con l’altro argentino Dybala. Torna in campo, infine, anche de Ligt, il quale si schiererà come di consueto al fianco di Bonucci.