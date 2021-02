KKN – ADL non risponde a Gattuso: gli ha già ribadito fiducia

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“II Napoli è brutto, sporco e cattivo ma batte il Parma 2-0, ritrova la vittoria anche in campionato: bello l’abbraccio dei calciatori a Gattuso, che nel post-partita si è detto deluso dai tanti chiacchiericci e da alcune critiche eccessive. Speriamo si torní a parlare di calcio giocato, visti i tanti impegni a febbraio tra campionato, coppa ed Europa League: si parla della diatriba Gattuso-De Laurentiis, noi vorremmo parlare del gioiello di Elmas e della classifica che vede il Napoli ad un passo dalla zona Champions. Che sta succedendo? lo penso bisogna ritornare alla normalità. Il silenzio di De Laurentiis? lo credo che il presidente non sente il bisogno di rispondere a Gattuso per una serie di motivazioni: alla vigilia della Coppa Italia è andato in albergo dalla squadra, ha ribadito la fiducia totale a Gattuso ed è tornato anche ieri in ritiro per incontrare allenatore e giocatori. Nello spogliatoio c’è un clima sereno, il presidente non risponde perchè ha espresso fiducia direttamente alla squadra: I’ha fatto anche ieri con messaggi molto chiari, dicendo due cose. Che i chiacchiericci non debbano incidere e che nessuno pensi di mollare un solo centimetro o remare contro Gattuso”