Klopp: “Ho chiesto scusa ai tifosi, non abbiamo giocato bene neanche un minuto”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È un viaggio molto lungo da Liverpool a Napoli, ho chiesto scusa ai tifosi per la serata molto deludente che hanno vissuto. Abbiamo avuto problemi evidenti, abbiamo giocato molto male, abbiamo concesso subito un rigore e abbiamo iniziato male, poi dopo diventa complicato con l’atmosfera di stasera. Non siamo mai stati compatti, eravamo troppo larghi, sta a me capire questi problemi. Devo rivedere la partita affinchè possa arrivare col messaggio giusto da trasmettere ai giocatori. Non si ragiona molto dopo una partita ma è vero che dobbiamo reinventarci, è un periodo molto difficile. Anche se non si gioca molto bene, però si può difendere molto bene, sicuramente non ci ha aiutato l’inizio della partita, siamo un po’ nella terra di nessuno in questo momento. Non mi ricordo mai una partita con così poca compattezza, abbiamo reso la vita molto facile al Napoli che gioca molto bene. Mi serve ancora un po’ di tempo per capire e mandare il messaggio giusto alla squadra. Credo che la difesa alta non è un problema, lo diventa se non si riesce a pressare bene. Non ci siamo mai avvicinati abbastanza al possesso palla. Rischio esonero come Tuchel? Non credo, i nostri proprietari tendono a restare calmi e aspettano che sia io a risolvere la situazione, hanno sempre ragionato così e finchè lo fanno sono tranquillo”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise