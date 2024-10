La Repubblica – Napoli, Lukaku è ancora alla ricerca della miglior condizione

La Repubblica si è soffermata sulla condizione di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli: “Un Lukaku a caccia della forma migliore. Invece alla ripresa è stato il peggiore a Empoli e contro il Lecce, fallendo due occasioni per sbloccarsi e venendo meno pure come uomo assist. Il tecnico leccese ha divagato sulle inevitabili critiche rivolte al suo pupillo. «Non mi piace parlare troppo dei singoli…», ma le ultime prove di “Big Rom” non hanno convinto neppure lui e la conferma è arrivata dalla doppia sostituzione. Deve dare di più, il primo a saperlo è lo stesso Lukaku, che sente il peso della responsabilità di indossare la maglia del Napoli e anche nei confronti di Conte, che si è esposto per riportarlo in Italia. I due hanno un ottimo rapporto e non hanno avuto nemmeno bisogno di parlarsi, alla ripresa a Castel Volturno. Il belga sa che il posto da titolare non gli spetta di diritto e che dovrà conquistarselo, come tutti”.