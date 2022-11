Lozano: “Abbiamo fatto una grande partita, il rigore dato alla Polonia non c’era”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli e della nazionale messicana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TUDN, dopo il pari contro la Polonia: “Rigore generoso quello dato alla Polonia, per me non c’era. Abbiamo fatto una grande partita, ognuno di noi ha fatto bene il suo dovere. Mi congratulo con i miei compagni, perchè hanno dato tutto. Dobbiamo giocare così, con e senza palla in entrambe le fasi abbiamo fatto bene. Sono contento. Attesa durante il VAR? Per me non era rigore, l’attesa è stata frustrante. Se l’avesse messo dentro sarebbe stato ingiusto il risultato. Abbiamo conquistato un punto, che è importantissimo in questa fase e continueremo a pensare alla prossima partita. Ochoa? E’ un grande portiere, lo dimostra sempre ai Mondiali, spero che continui su questa linea. Il nostro è un girone difficile, abbiamo visto tutti la partita Argentina-Arabia Saudita. Ora dobbiamo lavorare e recuperare. Il mister vedrà come dobbiamo lavorare e migliorare i dettagli”.