Lozano: “Mi manca tutto di Napoli! E’ sempre nel mio cuore e guardo le partite degli azzurri”

Hirving Lozano, attaccante del PSV Eindhoven e campione d’Italia con il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mola TV: “Napoli resterà per sempre nel mio cuore. Sono stati 4 anni, ho fatto parte della storia del Napoli. Questo per me è molto importante. Sono stato il primo messicano a vincere lo Scudetto e la Coppa Italia, per me questo è bellissimo. Napoli mi manca, mi manca il cibo, mi manca la gente, mi manca il mare. Mi manca tutto! A Napoli ho fatto un percorso difficile, ho sopportato di tutto. L’immagine più bella è stato l’abbraccio con mia moglie al Maradona dopo lo Scudetto. Questa immagine resta nel mio cuore e nella mia mente per tutta la vita. Guardo tutt’ora le partite del Napoli, penso che è un po’ in difficoltà. Però il Napoli sempre farà bene, ha giocatori forti. Questa stagione non sta andando bene, ma penso che ritroveranno la giusta strada”.