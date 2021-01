Lozano: “Momento difficile dopo la sconfitta, sta migliorando il feeling con Insigne. Europa League obiettivo importante”

Hirving Lozano è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della partita di Supercoppa e degli obiettivi stagionali e personali.

Una lunga intervista quella del Chucky Lozano, che si sofferma su tanti argomenti e sul feeling che ha con il capitano Insigne. A seguire le sue parole:

“Com’è il clima nello spogliatoio dopo le lacrime di Insigne? Momento difficile per noi dopo la sconfitta, ma l’importante è sostenersi a vicenda. Dobbiamo andare avanti perché abbiamo campionato, Coppa Italia ed Europa League. Dobbiamo continuare a fare ciò che ci chiede l’allenatore e dare il massimo.

Cosa è cambiato in questa stagione rispetto alla scorsa? Quando Gattuso è arrivato abbiamo parlato, per capire cosa voleva in campo da me. L’importante è averlo capito ed ora sto sfruttando ogni possibile minuto per fare ciò che mi chiede.”

“Il nostro obiettivo è vincere sempre, in casa e fuori. Il campionato è lungo e può succedere di tutto da qui alla fine; scudetto? Come ci dice il mister, in un anno così difficile può succedere di tutto e dobbiamo cercare di vincere ogni partita possibile.

L’Europa League è un obiettivo importante per la squadra. Si giocherà contro il Granada che è pericoloso in attacco, cercheremo di andare avanti il più possibile.”

“La presenza della mia famiglia, sin da subito, è stata molto importante per me. La loro presenza nei momenti difficili e belli mi dà sempre un grande sostegno.

Buon feeling con Insigne? Sì, vero. Stiamo migliorando sia il feeling in campo che quello fuori dal campo, il rapporto tra di noi sta migliorando.”