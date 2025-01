Meret a Dazn: “Su Yildiz un tuffo ‘disperato’. Conte negli spogliatoi…”

Dopo la vittoria Alex Meret ha parlato così ai microfoni di Dazn:

“La Juventus non aveva mai perso in campionato e questo non accade per caso. Grandissima squadra, organizzata, contro un Napoli che scende sempre in campo per vincere. Andare in svantaggio poteva crearci qualche problema, invece l’abbiamo ribaltata e sono tre punti fondamentali in ottica campionato. Siamo un gruppo che si sacrifica per 90 minuti e che ha la consapevolezza che il gol può trovarlo da un momento all’altro. Il secondo tempo è stato fatto ad alti livelli”.

E poi ancora: “Nello spogliatoio, all’intervallo, Conte non ha dovuto dirci nulla di particolare perchè sapevamo perfettamente cosa fare: noi ci fidiamo di lui, lui si fida di noi e questa unità d’intenti fa la differenza. La mia parata? Istinto, mi sono tuffato alla disperata e ha calciato proprio nella mia direzione. Andare sotto subito poteva essere un problema”.