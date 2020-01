Napoli-Juventus verso il sold-out: verso l’esaurimento anche Distinti e Tribuna Posillipo

Prosegue a buon ritmo la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus in programma domenica sera. Risulta già esaurita la Curva B superiore, ed infatti è iniziata da giorni la vendita per l’anello inferiore. Poche centinaia di biglietti al sold-out anche per Distinti superiori e la Tribuna Posillipo mentre nelle ultime ore si regista un’accelerata anche per la Curva A.

Di seguito i prezzi ed i dettagli diffusi dalla Ssc Napoli.

Alla luce della Determinazione del Casms n° 3 del 16 Gennaio 2020, per la gara Napoli vs Juventus, potranno acquistare i tagliandi solo i residenti nella regione Campania e i possessori di fidelity card della SSC Napoli ovunque residenti.

Napoli vs Juventus

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 20,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00.

Fonte: Tmw