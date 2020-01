Napoli, la radio ufficiale: “Si avvicina il colpo in attacco, Tonelli è fatta alla Sampdoria”

Per un italiano che arriva, un altro partirà. Lorenzo Tonelli, infatti, dirà addio alla squadra partenopea per approdare alla Sampdoria. Sono due i nomi in ballo per quanto riguarda l’esterno sinistro, uno è Koutris, l’altro e Tsimikas. Ma i loro arrivano dipendono molto dalla situazione di Faouzi Ghoulam, sempre in bilico. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti sul mercato della squadra. Nel frattempo, però, si avvicina Politano, il Napoli è pronto a battere il colpo in attacco.