Napoli, la Ternana accelera per Palmiero: il punto

Con l’affare Anguissa che sembra ormai prossimo alla chiusura, in casa Napoli si registrano ulteriori movimenti in uscita. Luca Palmiero, centrocampista classe ’96, sarebbe pronto a tornare in Serie B. Stando a quanto raccolto dalla redazione di SerieBNews.com, per il giovane calciatore azzurro si era fatto avanti il Cosenza − squadra in cui ha militato nella stagione 2018/2019 − oltre a Parma e Como che pure avevano manifestato un interesse. Nessuna di loro, tuttavia, ha presentato offerte concrete ed ecco allora che nelle ultime ore c’è stata una decisa accelerazione da parte della Ternana, che ha addirittura sorpassato i calabresi nella corsa al giocatore e ora è in pole.