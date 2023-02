Seduta mattutina per il Napoli, in vista della sfida contro la Cremonese di domenica. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione, successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro di forza in palestra mentre l’altro è stato impegnato in allenamento tattico in campo.

Chiusura con partita a campo ridotto. Leo Ostigard ha svolto l’intera seduta in gruppo, dopo la sindrome influenzale che lo aveva fermato nella giornata di ieri.

Fonte: SSC Napoli