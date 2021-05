Pres. Abruzzo: “Verosimile vedere il Napoli a Castel di Sangro tra fine luglio-inizio agosto”

Il Napoli, con ogni probabilità, andrà di nuovo a Castel di Sangro quest’anno per il ritiro pre-campionato. A confermarlo è il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Tra fine luglio e inizio agosto è verosimile che il Napoli torni da noi a Castel di Sangro: aspettiamo i napoletani a braccia aperte! A Castel di Sangro speriamo di poter aprire lo stadio alla gente, seguiremo le indicazioni del Governo.

Con il proseguire della campagna vaccinale speriamo possano arrivare le condizioni per riaprire lo stadio. Nelle ultime settimane si è intensificata la tematica delle riaperture. Al momento non ho sentito De Laurentiis sulle amichevoli internazionali. Non vedo l’ora di portare a Castel di Sangro anche squadre di prestigio internazionale. Disputare amichevoli di lusso a Castel di Sangro sarebbe per noi motivo di prestigio e lustro“.