Pres. Crotone: “Abbiamo chiesto Luperto, la sua cessione legata a Koulibaly e Maksimovic”

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Luperto? Noi speriamo di poterlo portare a Crotone, ma ci sono un po’ di problemi. Spero che il Napoli possa quanto prima darci una risposta, positiva o negativa che sia. Luperto è legato alle cessioni e agli acquisti del Napoli, ossia a Koulibaly e Maksimovic e quindi non ci rispondono. Ounas? No, in attacco siamo già ben messi. Manca solo un tassello in difesa. ADL positivo? Per fortuna non è successo nulla, stiamo bene”.