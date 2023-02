Primavera 1, Inter-Napoli 4-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli incassa un sonoro 4-0 dall’Inter, gli azzurrini pagano una prestazione molto deludente, la peggiore dell’intero campionato. La partita di fatto finisce presto, l’Inter al 34′ è già sul 3-0 in virtù della doppietta di Stankovic e del gol di Kamatè. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 5: Fa quel che può, sullo 0-0 è attento su un tiro di Esposito sul primo palo, è bravo anche in qualche uscita, sui gol può farci poco. Sul gol di Curatolo, quello del 4-0, s’unisce anche lui alla sagra degli orrori, deve uscire su Curatolo che, invece, può colpire di testa indisturbato

BARBA 5: Fa tanta fatica oggi negli uno contro uno, sul secondo e sul quarto gol è tra i protagonisti di una difesa immobile su due calci d’angolo.

D’AVINO 5: Sbanda in tante situazioni, perde le misure e da centrale difensivo anche lui è tra quelli che hanno messo in mostra una difesa molto blanda sui due calci d’angolo che hanno portato alle reti di Stankovic e Curatolo.

OBARETIN 5,5: Un po’ più presente rispetto ai compagni di reparto nonostante a lungo abbia un cliente complicato come Owusu da fronteggiare.

MARCHISANO 5,5: Uno dei pochissimi a proporre qualcosa nel primo tempo, poi lascia spazio a Koffi all’intervallo. (Dal 46′ Koffi 5: Frustalupi spera che possa portare energia, fa troppo poco per cambiare l’inerzia di una gara che era ovviamente molto complicata sul 3-0 per l’Inter)

ALASTUEY 5: Come al solito, quando s’alzano i ritmi, va in difficoltà, si vede poco rispetto ad altre prestazioni nello sviluppo del gioco. (Dal 54′ Bonavita 5,5: Il peggior esordio possibile, entra con il Napoli già pronto ad accettare la sconfitta netta. si mette davanti alla difesa e prova ad aiutare i compagni. Deve crescere di condizione)

GIOIELLI 5: Corre tanto a vuoto sul palleggio dell’Inter come tutta la squadra.

ACAMPA 5: Prova al di sotto delle aspettative, sul primo gol respinge corto e centrale, poi rimedia anche un’ammonizione per un fallo evitabile. Soffre a livello difensivo e non propone nulla sotto il profilo del supporto alla fase offensiva. (Dal 78′ Giannini s.v.: Meno di un quarto d’ora per lui, è troppo poco per meritare una valutazione)

SAHLI 5: Sono mancate le sue accelerazioni, prova completamente abulica. È spento, incapace di reagire alle sollecitazioni come tutta la squadra. (Dal 65′ Rossi 5: Corre per l’intero reparto offensivo, il sacrificio non manca ma non ci sono gioco, ritmo e intensità e allora può fare molto poco)

SPAVONE 5,5: Nel primo tempo è uno dei pochi a rendersi pericoloso, al 43′ l’unico tiro in porta pericoloso del Napoli è suo, prova anche un inserimento su un lancio di Marchisano. Nella ripresa cala e il Napoli non produce più nulla. (Dal 63′ Boni 5: Appena entrato commette un brutto fallo e rimedia il cartellino giallo, è l’immagine dell’atteggiamento non corretto né suo né dell’intero Napoli)

PESCE 5: Deve fare di più, gli arrivano pochi palloni ma neanche lui riesce a proporsi come riferimento. A fine primo tempo ha una sola palla per andare al tiro, realizza una conclusione lenta e fuori misura, non era facile da posizione defilata ma deve far meglio.

FRUSTALUPI 5: Le partite si possono anche perdere ma vanno giocate, il Napoli oggi non l’ha fatto. A Milano contro l’Inter la peggior prestazione della stagione, gli azzurrini non erano mai stati arrendevoli, forse soltanto a Lecce alla prima giornata di campionato. È una squadra spenta, che ha difeso male e costruito pochissimo, il primo tiro in porta è arrivato solo al 43′ ed è stato l’unico per l’intera gara. Serve una scossa in vista della prossima complicata gara contro il Lecce di venerdì pomeriggio.

Ecco il tabellina del match:

Marcatori: 17′ e 22′ Stankovic (I), 35′ Kamate (I), 72′ Curatolo (I)

Inter (4-3-3): Calligaris; Dervishi, Fontanarosa, Kassama (86′ Stante), Pelamatti; Kamate (63′ Curatolo), Stankovic, Carboni; Owusu (63′ Di Maggio), Iliev (76′ Biral); Esposito (76′ Sarr). A disposizione: Botis, Bonardi, Martini, Grygar, Stabile, Andersen, Nezirevic, Di Pentima. Allenatore: Christian Chivu.

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Marchisano (46′ Koffi), Alastuey (55′ Bonavita), Gioielli, Acampa (78′ Giannini); Spavone (65′ Rossi), Sahli (65′ Boni); Pesce. A disposizione: Turi, Hysaj, Marranzino, Gnigue. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

Arbitro: Sig. Marco Monaldi di Macerata.

Ammoniti: 49′ Barba (N), 49′ Kamate (I), 59′ Owusu (I), 66′ Boni (N), 69′ Kassama (I), 77′ Acampa (N)

A cura di Ciro Troise