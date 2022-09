Primavera 1: Napoli-Roma 1-5, le pagelle del match

Brutta sconfitta casalinga del Napoli Primavera di Frustalupi. Gli azzurrini perdono 5 a 1 contro una Roma che domina fin dai primi minuti di gioco. Ecco le pagelle di Iamnaples.it:

BOFFELLI = 6.5 Nonostante la sconfitta il portiere azzurro offre una buona prova, è incolpevole o quasi su tutti i gol giallorossi e si supera in diverse occasioni, in particolare su Cassano e su Satriano nel finale.

Barba = 5 Sfortunato in occasione dell’autogol nei primi minuti di gioco. Si impegna e prova a rimediare, anche con qualche discesa, ma è in costante difficoltà sulle offensive giallorosse.

Nosegbe = 5 Prova a reggere lo scontro fisico con Satriano, ma alla lunga lo perde nettamente. Prova opaca per l’azzurro.

Obaretin = 6 Come i compagni di reparto non mantiene la fisicità dell’attacco avversario, in più gli affondi in velocità di Cassano gli creano numerosi problemi. La rete della bandiera azzurra, su una delle sue discese, gli regala la sufficienza.

Lamine = 5.5 Nel primo tempo prova qualche affondo pericoloso e crea grattacapi alla squadra giallorossa. Male invece nella fase di copertura.

Gioielli = 5.5 Grinta e dinamismo in mezzo al campo per il giocatore che inizia bene. Cala come i compagni nel corso del match e le difficoltà contro un avversario superiore diventano man mano più evidenti.

Iaccarino = 5,5 Ammonito nel primo tempo per fermare uno scatenato Cherubini. L’immagine di una prova opaca, poco in fase di qualità anche se è il suo l’assist per il gol azzurro.

Spavone = 5 Il Napoli delude in tutti i reparti ed anche il centrocampista non riesce a sfruttare gli spazi quando si trova l’occasione. Cala totalmente nella ripresa.

Acampa = 4.5 In difficoltà totale sulle discese offensive avversarie, non incide neanche in fase offensiva. Poco appariscente e prestazione nel complesso deludente.

Marranzino = 5 Mai pericoloso nella fase offensiva, è il primo ad essere sostituito da Frustalupi. Nessuna conclusione o azione degna di nota.

Rossi = 5.5 Il debutto in maglia azzurra non è certo quello che l’attaccante si aspetta. Ha poche occasioni per far sentire il suo peso, ma sfiora il gol di testa a fine primo tempo. Ci saranno altre occasioni per farsi notare.