Primavera 1, Napoli-Sassuolo 1-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli conquista in pieno recupero un prezioso pareggio contro il Sassuolo, che spezza la sequenza di due sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato, e soprattutto tiene le zone pericolose della classifica a distanza di sicurezza. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: Sul gol può farci poco, è coperto e Mata trova la traiettoria perfetta, con il pallone che s’insacca in buca d’angolo. Nella ripresa, invece, su Mata si supera con una parata importante, un prodigioso colpo di reni.

BARBA 6,5: Qualche palla persa di troppo nella ripresa quando il Napoli perde un po’ le distanze ma tanti interventi difensivi fondamentali, anche nell’uno contro uno in campo aperto.

HYSAJ 7: Il migliore in campo, domina in area di rigore, salva tantissime situazioni pericolose, trova fiducia e spesso va anche in anticipo, porta a casa tanti duelli e contrasti.

COSTANZO 6: Qualche errore nel palleggio e in certe scelte ma in fase difensiva aiuta la squadra lavorando spesso abbastanza bene, sbaglia solo quando in collaborazione con De Marco libera la fascia destra per la cavalcata di Paz nel secondo tempo.

MARCHISANO 6,5: È uno dei più vivaci, nel primo tempo ispira la palla-gol di De Marco che poteva trovare subito il pareggio, poi nella ripresa anche quando va a sinistra è propositivo, è suo il cross nella situazione in cui s’infortuna Ambrosino e Spavone va al tiro senza trovare la porta. (Dall’81’ De Pasquale 6: Va a fare il quinto di sinistra, cerca di dare il suo contributo)

COLI SACO 6: Compie il solito lavoro in fase di non possesso, cerca anche di far girare il pallone con lucidità, spende tante energie e cala nella ripresa. Fallisce a fine primo tempo una clamorosa occasione sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

SPAVONE 6,5: Va due volte al tiro dalla distanza mettendo paura a Zacchi, nella ripresa cala un po’ ma quando il pallone passa dalle sue parti cresce la qualità del palleggio e del gioco.

DE MARCO 5,5: Fallisce un’occasione clamorosa al 7′, poi ci mette vivacità ma nelle scelte può far meglio, nel cross, nell’uno contro uno, nel momento in cui dar senso alla corsa che non gli manca. (Dal 70′ Di Dona 7,5: Cambia la giornata della Primavera del Napoli, regala a tutti i compagni e a Frustalupi una sosta con il sorriso, trova un gran gol di sinistro a giro)

CIOFFI 5,5: Pochi spunti, viene spesso anticipato dal marcatore, deve metterci più creatività nella ricerca di situazioni pericolose.

D’AGOSTINO 6: Ottimo primo tempo, ad inizio gara è soprattutto lui sulla catena di destra a scompaginare il Sassuolo, cala vistosamente nella ripresa. (Dal 76′ Mercurio 5,5: Non riesce ad incidere, pochi i suoi spunti, soprattutto nell’uno contro uno deve dare un contributo maggiore soprattutto a gara in corso)

AMBROSINO 5,5: Fa poco nell’economia della partita, uno spunto sulla zona destra dell’area di rigore nel primo tempo, un tiro dalla distanza respinto da Zacchi nella ripresa. Non riesce a fornire linee di passaggio innovative ai compagni, fa fatica a fare il riferimento. L’auspicio è che l’infortunio gli consenta di rispondere alla prima convocazione in Nazionale della sua vita. (Dall’81’ Pesce 6: Un quarto d’ora circa per lui, cerca di aiutare i compagni nella missione difficile d’andare alla ricerca del pareggio).

FRUSTALUPI 6: Subisce gol dopo cinque minuti, nel primo tempo si vede il miglior Napoli sotto l’aspetto della costruzione, meritava il pareggio già nel primo tempo. Ci sono due cose che non convincono: in alcune occasioni gli azzurrini hanno perso le distanze e il Sassuolo è ripartito in maniera pericolosa, poi si fa un po’ di fatica a far gol, soltanto due nelle ultime quattro gare. Il pareggio è meritato ma c’è stato bisogno di una grande giocata di Di Dona per evitare la sconfitta.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 4′ Mata (S), 94′ Di Dona (Na)

NAPOLI: Idasiak, Hysaj, Barba, Costanzo, Marchisano (81′ De Pasquale), Saco, Spavone, De Marco (70′ Di Dona), D’Agostino (76′ Mercurio), Cioffi, Ambrosino (81′ Pesce). A disp: Boffelli, Gioielli, Marranzino, Mane, Pontillo, Spedalieri, Giannini, Toure. All: Frustalupi.

SASSUOLO: Zacchi, Paz, Flamingo, Miranda, Pieragnolo, Abubakar (84′ Zalli), Zenelaj, Aucelli, Ferrara (64′ Kumi), Samele (64′ Diawara), Mata (78′ Daniels). A disp: Bonucci, Rosa, Cehu, Arcopinto, Macchioni, Citarella, Casolari, Forchignone. All: Bigica.

ARBITRO: Vergaro della sezione di Bari.

AMMONITI: Samele, Ferrara, Paz (S); Barba, Cioffi (N)

Dai nostri inviati Ciro Troise e Francesco Russo