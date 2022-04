Primavera 1, Napoli-Torino 1-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli acciuffa al 91′ il Torino e porta a casa un pareggio prezioso nella battaglia per la salvezza che è diventata punto a punto. Il Verona è a -2 e martedì deve recuperare la trasferta di Vinovo contro la Juventus. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 7: Non fa rimpiangere Idasiak, realizza due parate importanti su Baeten e Savini.

BARBA 6: Fa buona guardia sul suo lato, quando viene chiamato in causa, la percussione di Zanetti sul gol beffa anche lui ma complessivamente la prova è buona.

PONTILLO 6: Prova discreta, soprattutto nel primo tempo, nella ripresa cresce il Torino e cala un po’ il Napoli, ne fa le spese anche chi comanda la difesa. Sul gol esce un po’ in ritardo aprendo il campo all’imbucata di Zanetti per Gineitis. (Dall’88’ Acampa s.v.: Circa sette minuti per lui, troppo poco per meritare una valutazione seria)

COSTANZO 6,5: È uno dei più attenti, realizza vari interventi importanti anche dentro l’area di rigore, uno per esempio dopo la risposta di Boffelli alla girata di Savini, pulisce l’area in maniera provvidenziale.

D’AGOSTINO 6,5: Grande lavoro soprattutto in fase difensiva, da quinto di difesa che si sacrifica a coprire tutta la fascia. È stato decisivo al 60′ su un cross di Pagani, all’80’ tenta una bella rovesciata. Peccato solo per l’ammonizione che gli impedirà di essere a Lecce sabato. (Dall’88’ Pesce s.v.: Qualche minuto nel finale, è troppo poco per una valutazione approfondita)

COLI SACO 6,5: Segna il gol del pareggio, colpisce un palo, è l’uomo più pericoloso del Napoli, può far meglio, però, nella gestione del pallone.

GIOIELLI 5,5: Non tiene le distanze nel modo brillante che gli appartiene, talvolta apre il campo al Torino, come nell’occasione di Garbett che colpisce il palo esterno, sull’azione del gol è il primo a sbandare. (Dall’88’ Mercurio s.v.: Entra nel finale, è troppo poco il tempo a sua disposizione per una valutazione accurata)

DE MARCO 6: Partita abbastanza attenta in fase difensiva ma a livello propositivo si vede troppo poco. (Dal 72′ Giannini 5,5: Non è ancora al 100%, è appena rientrato da un infortunio, può far meglio in entrambe le fasi, sul gol deve stringere prima leggendo l’inserimento dell’avversario)

VERGARA 6: Partita un po’ sotto tono, non gli riescono le giocate dei giorni migliori fino al 91′, poi trova la traiettoria vincente per la zampata di Coli Saco che vale l’1-1.

SPAVONE 5,5: Prova a dare iniezioni di qualità al palleggio del Napoli ma ci riesce poche volte.

CIOFFI 5,5: Tanto sacrificio, s’abbassa per cercare di dare un riferimento alla squadra nello sviluppo del gioco, in un paio d’occasioni, però, nel primo tempo può far meglio nell’area avversaria, ritarda il tempo del tiro.

FRUSTALUPI 6: Di buono c’è la forza di non mollare, reagire allo schiaffo subito anche grazie al messaggio trasmesso con i cambi. Le assenze sono sicuramente pesanti ma non è esaltante l’atteggiamento nella ripresa, sembrava quasi accettare lo 0-0, con i se e i ma la storia non si fa ma forse i cambi andavano fatti prima del gol del Torino per dare alla squadra la sensazione di provare a vincerla.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Pontillo (88′ Pesce), Costanzo; Spavone (79′ Iaccarino), Saco, Gioielli (88’ Acampa), De Marco (71′ Giannini); D’Agostino (88′ Mercurio), Vergara; Cioffi. A disposizione: Rendina, Coprean, De Luca, Nosegbe, Di Dona, Marranzino, Toccafondi. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

TORINO (4-3-3): Milan; Pagani, N’Guessan, Anton (58′ Reali), Angori; Di Marco (79′ Zanetti), Savini, Garbett (46′ Gineitis); Baeten (79′ La Marca), Rosa (71′ Ansah), Ciammaglichella. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Sassi, Wade Gardnier, Della Valle, Lindkvist, Giorcelli. Allenatore: Michele Zeoli.

Marcatori: 85′ Zanetti (T), 91′ Saco (N).

Ammoniti: 22′ D’Agostino (N), 66′ Vergara (N), 87′ Pagani (T).

Arbitro: Adolfo Baratta (Sezione di Rossano).

A cura di Ciro Troise