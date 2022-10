Primavera 1, Napoli-Udinese 1-0. Le pagelle di IamNaples.it

Un Napoli solido e cinico batte l’Udinese al Giuseppe Piccolo di Cercola. La sfida salvezza valida per la decima giornata del campionato Primavera 1 viene decisa nella ripresa da un gol di Rossi. Perfetti i tre difensori, gli azzurri di Frustalupi vincono grazie a solidità e concentrazione. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6.5 Poco impegnato per tutto il match, blocca due tiri innocui nel primo tempo. Si rende protagonista di un doppio grande intervento al 32′ della ripresa quando nella stessa azione salva la porta in due occasioni e merita mezzo voto in più.

BARBA 6.5 Dal suo lato l’Udinese è meno pericolosa, Emedo Moura si fa vedere poco se non in un’occasione nella ripresa. Lo tiene a bada e a volte si stacca anche in proiezione offensiva. Ottimo il lancio che porta Rossi a segnare il gol del vantaggio.

HYSAJ 6.5 Sempre presente e concentrato, dei tre difensori è quello più rapido nelle chiusure. Sbriga un paio di situazioni che potevano diventare complicate. In un paio di circostanze corre per tutto il campo accompagnando l’azione e provando il colpo di testa da numero 9.

OBARETIN 6.5 Terzo di difesa a sinistra, si disimpegna bene nelle chiusure. Al 14′ della ripresa lascia un po’ troppo spazio dal limite a Bassi, ma il tiro è centrale. Prestazione positiva, sempre concentrato.

LAMINE 6 Corre molto sull’out destro, ha passo e velocità, ma i cross non gli riescono perfettamente. Tanta generosità anche quando ripiega in difesa.

IACCARINO 6 Buona partita in coppia con Gioielli, i due centrali si scambiano spesso i compiti di copertura e di sostegno all’attacco. Ammonito al 51′ per fallo a centrocampo e sostituito nel finale. (39′ s.t. MUTANDA s.v.).

GIOIELLI 6 Sufficiente nel primo tempo, cresce nella ripresa, soprattutto nel finale quando alcuni suoi strappi fanno rifiatare gli azzurri. Ammonito al 32′ per fallo tattico.

ACAMPA 6 Spinge molto, ma è anche bravo in fase difensiva. Non si risparmia mai sull’out sinistro.

ALASTUEY 5.5 A tratti evanescente, non fa apprezzare le sue doti in un Napoli poco ispirato offensivamente nella prima frazione di gioco. Sostituito a inizio ripresa da Spavone. (11′ s.t. SPAVONE 6 Buon ingresso in campo, poco più di mezz’ora di qualitá, fa spesso rifiatare la squadra con intelligenza).

ROSSI 6.5 Poco servito nel primo tempo, prova a conquistare palloni con generosità, ma si vede poco davanti la porta di Di Bartolo nei primi 45 minuti. Nella ripresa ha il grande merito di portare il Napoli in vantaggio con una fiammata improvvisa e con un destro preciso e potente. Sostituito da Pesce. (27′ s.t. PESCE 6 Tiene bene il pallone in più di un’occasione, va anche al tiro, respinto dalla difesa).

MARRANZINO 6 Qualche buona azione sull’out sinistro, è veloce e spesso prova ad incunearsi in area. Al 59′ va vicinissimo al gol ma è sfortunato e sfiora il palo. Sostituito da Russo. (27′ s.t. RUSSO s.v.).