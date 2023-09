Primavera 2, Napoli-Cosenza 0-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli cade in casa contro il Cosenza, incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Braga in Youth League. Gli azzurrini hanno sprecato varie occasioni, il Cosenza, invece, è stato molto cinico. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6,5: Fa quel che si può, al 50′ nega il gol dell’ex ad Attanasio e sulla rete del raddoppio interviene sul primo tentativo di Armari.

PELUSO 6,5: Rimedia un’ammonizione che poteva condizionarlo, invece, se la cava bene in entrambe le fasi. Al 93′ subisce un potenziale fallo da rigore, sullo 0-2 prima anche del penalty fallito da Rossi ha una grande occasione, va al tiro e viene fermato solo dall’intervento di un avversario nell’area piccola. Inventa anche al 73′ un lancio preciso per Rossi. Sulla fascia destra spinge tanto e, soprattutto dopo l’ingresso di Borriello, crea dei pericoli.

GAMBARDELLA 6: Buona prova, forse sul primo gol insieme a D’Avino può far meglio ma complessivamente è attento e in molti casi compie le scelte giuste. (Dal 78′ De Luca 6: Entra con l’approccio giusto, all’87’ su calcio d’angolo avrebbe l’occasione di riaprire la partita ma il suo colpo di testa è debole e centrale)

D’AVINO 5,5: Può far meglio sotto il profilo dell’attenzione anche sui due gol, al 50′ si fa beffare su un lancio dalle retrovie e così Attanasio ha potuto involarsi verso la porta di Turi. Gestisce abbastanza bene il pallone in fase di possesso ma complessivamente deve far meglio.

DI LAURO 6,5: Si propone tanto, realizza anche qualche buon cross e tenta anche della soluzioni diverse come i lanci dalle retrovie come quello per Lorusso nella parte finale del primo tempo.

GIOIELLI 5,5: Non ha la stessa energia dei momenti migliori, si fa vedere al 47′ quando trova la risposta di Castelnuovo ma come tutto il centrocampo non riesce a far cambiare il ritmo della manovra. (Dal 74′ Borriello 6,5: Si guadagna il calcio da rigore e costruisce con Peluso tante situazioni interessanti sulla catena di destra)

DE CHIARA 5: Non è un play e si vede, fa fatica a gestire i tempi della costruzione dal basso del Napoli che, infatti, s’impantana nelle attente e ordinate coperture predisposte dal Cosenza. (Dal 46′ Legnante 6: La manovra è un po’ più ordinata ma il ritmo rimane compassato)

D’ANGELO 5,5: Si propone tanto, va più volte al tiro in maniera pericolosa ma non riesce ad incidere. Ha il merito di essere tra i più dinamici fino al fischio finale.

LORUSSO 5,5: Qualche spunto nel primo tempo e poco altro, deve essere più continuo e incisivo. (Dal 63′ Vigliotti 6,5: Apprezzabile lo spirito di sacrificio, il dinamismo. C’è il suo zampino nell’azione del rigore con l’attacco alla porta sul primo palo, al 92′ impegna Castelnuovo. S’abbassa per sfruttare il suo impatto sul gioco aereo quando il portiere avversario realizza i rinvii)

ROSSI 5: Ha due volte la possibilità di calciare a rete da posizioni discrete e non lo fa nel modo giusto, poi ha il demerito di sbagliare il rigore che poteva riaprire la partita.

KOFFI 5: Un po’ abulico, i giocatori che saltano l’uomo contro le difese schierate e chiuse sono fondamentali, è venuto un po’ meno oggi. (Dal 46′ Vilardi 6,5: Cambia il volto del Napoli a sinistra, ispira in tante occasioni Di Lauro ed altri compagni e in qualche scelta offensiva può far meglio)

TEDESCO 5,5: La strada rimane quella giusta, l’identità si è vista anche nelle sconfitte contro Sporting Braga e Cosenza ma, come ha ammesso nell’intervista post-gara, questa partita può essere una lezione per trasferire alla squadra l’atteggiamento giusto contro le formazioni che chiudono tutti gli spazi come ha fatto il Cosenza. Ha inciso la fatica per l’impegno europeo ma serve più determinazione sulle palle inattive in fase difensiva e al momento delle conclusioni.

Dai nostri inviati a Cercola Ciro Troise e Francesco Russo