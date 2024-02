Primavera 2, risultati e classifica: il Napoli a -2 dai play-off

La Primavera del Napoli conquista per la prima volta in questo campionato due vittorie consecutive, dopo il Cosenza in trasferta batte anche a Cercola la Ternana, altra rivale per la lotta play-off. Ecco i risultati e la classifica:

CROTONE-ASCOLI 1-2 RETI: 20 Aprile (C), 45 Tarantino A. aut. (A), 70 Tarantino J. (A) PERUGIA-COSENZA 2-2 RETI: 24 Bussotti (P), 26 Lomangino (P), 34 Rizzi (C), 55 De Angelis (C) SALERNITANA-PISA 1-0 RETI: 67 Fusco VIRTUS ENTELLA-BENEVENTO 0-2 RETI: 53 Perlingieri, 71 Perlingieri BARI-PALERMO 1-1 RETI: 38 Colangiuli (B), 43 Kubi Kaleb (P) NAPOLI-TERNANA 2-1 RETI: 20 Vilardi (N), 43 Marcelli (T), 90+2 Pesce (N) SPEZIA-CESENA 2-2 RETI: 11 Pitti (C), 18 Di Giorgio (S), 23 Giovannini (C), 84 Campana (S) PESCARA-MONOPOLI 0-2 RETI: 3 Cubretovic, 83 Mazzotta rig.

CLASSIFICA

P G 40 17 CESENA 39 17 BENEVENTO 32 17 PISA 27 17 VIRTUS ENTELLA 27 17 PERUGIA 25 17 NAPOLI 24 17 PALERMO 23 17 COSENZA 23 17 ASCOLI 22 17 TERNANA 22 17 BARI 21 17 SPEZIA 18 17 SALERNITANA 13 17 MONOPOLI 12 17 PESCARA 11 17 CROTONE

Prossimo turno: Bari-Napoli, 10 febbraio 2024