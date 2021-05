Primavera, cambia tutto: possibile il passaggio da 16 a 18 squadre, i dettagli

Cambia la musica, nei settori giovanili. Più precisamente, è possibile un cambio di format della Primavera 1 che dovrebbe passare da 16 a 18 squadre, e renderle autonome: la Primavera sarà staccata dalla Prima squadra, senza bisogno di rispettare la categoria di appartenenza. L’ultima parola dovrebbe spettare al Consiglio Federale, che avrà luogo il 9 giugno.

COSA CAMBIA? – Il Pescara, quindi, potrebbe essere promosso in Primavera 1 nonostante la prima squadra sia stata retrocessa in Serie C, così come l’Entella, avversaria diretta del Napoli nella corsa ai playoff. Al momento Napoli ed Entella sono a pari punti, qualora gli azzurrini vincessero contro lo Spezia, sarebbero ai playoff: qualora non dovesse arrivare la vittoria, l’Entella potrebbe trovare motivazioni proprio per questa nuova regola che si sta facendo largo in queste ore.