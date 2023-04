Raspadori: “Ci è mancato un po’ di ritmo nel far girare il pallone. Sul Milan dico che…”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il Verona. : “Da parte nostra è mancato un po’ di ritmo nel girare palla, un po’ di brillantezza nel trovare il passaggio, abbiamo qualità per giocare contro una squadra disposta in quella maniera, dovevamo fare meglio, ma dovevamo risucire a ripartire perchè l’entusiasmo c’è e siamo consapevoli dei nostri mezzi. Sono sempre a disposizione, per natura mia mi sento attaccante e mi sento a mio agio nelle zone centrali del campo, posso ricoprire il ruolo di prima punta con caratteristiche diverse rispetto al primo attaccante anche in posizione più arretrata. Ho cercato anche nel secondo tempo di uscire dalla chiusura dei difensori dell’Hellas per creare spazi, è mancato solo un po’ di giusto ritmo nella gestione della palla per entrare ma abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo resettare e ripartire col solito entusiasmo. Sensazioni in vista della gara di ritorno in Champions? C’è grande entusiasmo, abbiamo fatto una ottima prestazione a Milano anche se non abbiamo segnato, siamo consapevoli dei nostri mezzi, avremo il pubblico dalla nostra parte che ci darà una grande mano, l’entusiamo dobbiamo protarcelo dietro, quando hai la mentalità che ti porta dei risultati devi incrementarla, dobbiamo resettare questa partita e allenarci col solito entusiasmo. Come mi sento fisicamente? Non voglio dare percentuali, lavoro sempre al massimo per aiutare la squadra, arrivo da un momento che sono stato molto tempo fuori, stiamo facendo tutto nel modo giusto per far sì che ognuno si esprima al 100%, tutti continueremo a lavorare per esprimerci al meglio. Osimhen? E’ pronto per martedì, lo è sempre stato come tutti noi, dobbiamo cercare nell’allenamento di tutti i giorni di farci trovare pronti”.