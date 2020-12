Real Sociedad, problema muscolare per David Silva: da valutare per la sfida con il Napoli

Tegola per la Real Sociead. La squadra spagnola, prossima avversaria del Napoli in Europa League, perde uno dei suoi giocatori migliori. David Silva quest’oggi non è sceso in campo contro l’Alaves per la dodicesima giornata del campionato spagnolo. L’ex Manchester City ha riportato un problema muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra. Da valutare le condizioni del centrocampista in vista della trasterta di Napoli. Di seguito la nota del club basco pubblicata su Twitter: “È stato sostituito prima della partita a causa di un fastidio nella parte prossimale posteriore della coscia sinistra”.