Repubblica: “Champions, possibile spostamento delle fasi finali in Qatar. Barcellona-Napoli si giocherebbe in campo neutro…”

Il calcio riprende e anche la Champions League si prepara. A tal proposito, come si legge su La Repubblica oggi in edicola, potrebbe esserci una clamorosa novità per quanto riguarda la competizione internazionale: “Il Barcellona è lontano, anche se dall’Uefa è filtrata ieri un’indiscrezione interessante per il Napoli. Tutte le fasi finali del torneo potrebbero essere spostate in un’unica sede, probabilmente in Qatar. In quel caso la rivincita con i catalani non si giocherebbe in Spagna, ma in campo neutro. Gattuso non vuole però distrazioni e da ieri ha messo nel mirino la Coppa Italia, intensificando il lavoro atletico, tecnico e tattico.”