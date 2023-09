Repubblica – Infortunio Politano, Garcia ha tre alternative pronte

La Repubblica ha fatto il punto su Matteo Politano, attaccante del Napoli, infortunatosi durante il match con l’Italia contro la Macedonia del Nord e costretto ai box per due o tre partite: “Anche il mancino azzurro ha tirato ieri sera un sospiro di sollievo, dopo essersi sottoposto agli esami medici a Castel Volturno. Politano farà di tutto per bruciare le tappe e guarire in fretta. Tre le opzioni per il tecnico francese: in pole c’è Lindstrom, che però dovrà guardarsi dalla concorrenza di Raspadori ed Elmas. Le alternative al Napoli in attacco non mancano”.