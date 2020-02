Repubblica – Lista Serie A, a sorpresa Gattuso lascia Younes: out Malcuit

Domani, 3 febbraio, scadrà il termine ultimo per la consegna delle liste per la Serie A, aggiornate ovviamente dopo il calciomercato di gennaio. In questa finestra invernale il club azzurro ha messo a segno diversi colpi: Demme, Lobotka e Politano dovranno necessariamente entrare nell’elenco e qualcuno dovrà fargli posto. Ci sono state alcune cessioni a favorire la situazione, ma la permanenza di Younes ha complicato i piani della dirigenza partenopea.

MALCUIT FUORI? – Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, non sono da escludere sorprese. Il Napoli avrebbe già comunicato i 25 nomi e la scelta che lascia a bocca aperta è quella dell’esclusione di Kevin Malcuit, alle prese con la riabilitazione dopo il grave infortunio patito lo scorso ottobre. L’uomo che sarebbe dovuto uscire dalla lista è Amin Younes, ma il tedesco non è più andato via e Gattuso, a sorpresa, l’avrebbe comunque salvato, lasciandolo nell’elenco ed estromettendo dunque il terzino francese.