Repubblica – Napoli, attesi Olivera, Anguissa e Lozano, martedì toccherà a Kim e Zielinski

La Repubblica ha fatto il punto sul rientro dei calciatori del Napoli dalle vacanze post Mondiale: “Il Napoli attende oggi il rientro a Castel Volturno di Hirving Lozano, Mathias Olivera e Frank Anguissa, i tre calciatori usciti dopo la fase a gironi, che hanno ormai completato i giorni di riposo a disposizione. Si alleneranno fino a venerdì, poi qualche giorno di pausa per Natale per tornare in campo il 27, e cominciare la preparazione in vista di Inter-Napoli. Martedì prossimo, invece, torneranno a Castel Volturno anche Piotr Zielinski e Kim Min-Jae, eliminati agli ottavi di finale”.