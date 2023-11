Scontri a Napoli, contatto tra le tifoserie vicino allo stadio: i dettagli

Dopo gli scontri di ieri, le tensioni tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Union Berlino non sembrano volersi sgonfiare. Gli arresti da parte della Digos non hanno scoraggiato i tedeschi dal continuare la loro missione. Infatti, le due tifoserie sono entrate in contatto a Fuorigrotta, in via Barbagallo, sulla strada che porta allo stadio. Gli ultras si sono scontrati fino all’intervento della polizia, che è riuscita a sedare gli animi e a riportare la situazione alla normalità. Nonostante la situazione sembri stabile, la polizia è in allerta perché la tensione non si è calmata. Come riporta l’ANSA, da Piazza Municipio a Piazza Garibaldi, la polizia presente ha fatto salire i tedeschi su dei bus che li condurranno alla stazione Marittima, da cui potranno comodamente raggiungere lo stadio.

Proprio ieri la Digos aveva arrestato dieci tifosi per la devastazione subita dalla città. Si tratta di tifosi di Union Berlino e Borussia Moenchengladbach, da sempre rivali del Napoli, nonché gemellati tra loro. Ci saranno Daspo Internazionali, visto il reato di devastazione commesso dai colpevoli.