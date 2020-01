Scugnizzeria in the World – Ottime prestazioni di Bifulco e Machach. Tutino e Ciciretti esordiscono con l’Empoli

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto di questo fine settimana:

Cesena- Virtus Verona 3-3 (Zerbin)

Reti e spettacolo nel match di Lega Pro tra Cesena e Verona. Tanti ribaltamenti di fronte ed emozioni sono alla fine con l’attaccante di proprietà Napoli Zerbin che ha giocato settantadue minuti.

Il giocatore svirgola in occasione del primo gol favorendo l’inserimento del compagno e allo stesso tempo realizza una prova al di sotto delle attese.

Juve Stabia-Empoli 1-0 (Bifulco, Tutino e Ciciretti)

Grande vittoria della Juve Stabia che batte di misura l’Empoli con una rete del solito Francesco Forte.

Buona prova nelle Vespe di Bifulco, che, ha giocato 75 minuti di gioco mentre nei toscani delude Tutino, poco incisivo e poco pericoloso. Sempre nell’Empoli, Ciciretti è entrato nella ripresa senza incidere.

Cremonese-Venezia 0-0 (Gaetano)

In attesa di Gianluca Gaetano, continuano i problemi offensivi della Cremonese che impatta 0 a 0 contro il Venezia. Il club lombardo resta in piena lotta playout.

Nizza-Red Star 2-1 (Ounas)

Si è conclusa con il risultato di 2 a 1 la sfida tra Nizza e Red Star valevole per i sedicesimi di finale di Coupe de France.

La squadra di casa ha abilmente ottenuto la vittoria, grazie alle reti del primo tempo di Danilo e Igniatius Ganago. Inutile nel finale il rigore realizzato per gli ospiti da Hamache.

Avanza dunque agli ottavi di finale la squadra di Adam Ounas, in campo per tutto il match.

Pescara-Salernitana 1-2 (Palmiero)

Con questo successo i granata si ritrovano in zona playoff, il Pescara lascia il campo tra i fischi. Doppietta di Djuric (51′ e 54′) per i campani mentre per i padroni di casa ha segnato Maniero al 64′.

Palmiero, giocatore del Napoli e in prestito al Pescara, partita anonima per Palmiero che è stato sostituito al 57′.

Bari-Rieti 5-2 (Russo)

Il 5-2 sul Rieti è il migliore viatico al trittico di gare ravvicinate che proseguirà mercoledì sera al San Nicola contro la Sicula Leonzio (recupero della prima di andata) e poi domenica prossima al Granillo per il big match in casa della capolista Reggina. Calabresi che come al solito strappano tre punti a Bisceglie in abbondante recupero.

La sfida al Rieti vive di grandi sussulti, consegnando un Bari non proprio dominante come vorrebbe Vivarini. Ma tant’è. Conta il 16mo risultato utile consecutivo segnato dal vantaggio al 17mo minuto su calcio di rigore trasformato da Antenucci, il settimo stagionale e 14mo nello score complessivo. Vantaggio legittimato da altre occasioni sciupate da Terrani, Antenucci e Simeri.

Lo stesso Simeri timbra il raddoppio al 10′ del secondo tempo: solo in area, colpo di testa vincente su assist di Costa. Il Rieti rientra in partita prima della mezzora col neoentrato Del Regno che ribadisce in rete una respinta di Frattali su Russo. Ma è Simeri a ristabilire le distanze firmando il bis di giornata sfruttando un servizio di D’Ursi. Per Simeri è l’ottavo centro in questo campionato.Sembra finita, ma il Rieti reagisce ancora trovando il 3-2 con un tiro sporco di Tirelli deviato in porta da Bianco. I pugliesi non ci stanno e segnano altre due volte con Maita, prima rete in biancorosso dalla distanza che punisce un non irreprensibile Addario a seguire il poker di Neglia a risolvere di testa un servizio al bacio di Simeri.

Russo, giocatore del Napoli e in prestito al Rieti, ha giocato l’intera gara ed è stato decisivo nel primo goal dei laziali.

Vibonese-Cavese 0-1 (Prezioso e D’Ignazio)

Sconfitta in casa per la Vibonese contro la Cavese per 0-1. Decisivo il gol di Spaltro per gli ospiti. D’Ignazio, di proprietà del Napoli in prestito alla Cavese, è rimasto in panchina per tutta la gara. Mario Prezioso, anch’egli di proprietà dei partenopei ma in prestito alla Vibonese, non ha preso parte al match perché squalifcato.

Foggia-Nocerina 2-0 ( Massa)

Nella giornata di oggi, in Serie D il Foggia ha avuto la meglio sulla Nocerina per 2-0. Entrambi le reti sono arrivate nel secondo tempo. Francesco Massa, acquistato dalla squadra ospite in prestito dal Napoli -dopo sei mesi trascorsi alla Fidelis Andria- non ha ancora formalizzato il suo trasferimento. Il debutto quindi arriverà la settimana prossima.

Cosenza-Crotone 0-1 (Machach)

Il Crotone mette la quarta vittoria consecutiva e si porta ad un punto dal secondo posto occupato dal Pordenone, dei pitagorici il derby del Marulla grazie al mancino di Junior Messias. Rimpianti per il Cosenza che rimane in zona retrocessione, palo di Riviere e gol fantasma di Sciaudone nella ripresa. Machach ha giocato l’intera gara ed è stato autore di un’ottima prestazione. Il giocatore del Napoli è andato vicinissimo al goal, ma la sua conclusione ha trovato un gran parata di Cordaz.

