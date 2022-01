Scugnizzeria in the World – Quarta rete in campionato per Zapata. Si ferma Tutino

Sedicesimo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri mandati a farsi le ossa in giro per la penisola e non. Questo week-end la scena è tutta di Duvan Zapata. Il colombiano trova la quarta rete in campionato, la quinta in stagione, ed apre il cammino verso la vittoria alla sua Udinese che espugna il temibile campo di Bergamo. Fine settimana negativo, invece, per Genny Tutino che si ferma per un infortunio. Peccato visto che il classe ’96, appena settimana scorsa, aveva trovato la prima rete stagionale. Ecco il quadro completo dei match:

BOLOGNA-EMPOLI 0-0 (Maiello)

Freddo e sbadigli. Al “Dall’Ara” non si assiste certo ad una sfida memorabile, Bologna ed Empoli chiudono sullo 0-0 un confronto con poche emozioni e molti errori di misura. I felsinei non si staccano completamente dalla zona pericolosa, così come i toscani che sono tallonati ora dal vivace Crotone. Martusciello lascia a casa lo “scugnizzo” Raffaele Maiello, assente anche tra i panchinari quest’oggi.

ATALANTA-UDINESE 1-3 (Grassi, Zapata)

L’Atalanta incassa il secondo k.o. consecutivo dopo quello dello Juventus Stadium. Giustizieri dei nerazzurri sono questa volta i bianconeri dell’Udinese, alla terza vittoria esterna del campionato. La squadra di Del Neri passa al 45′ con il tap-in vincente di Duvan Zapata, in campo fino al 65′. I padroni di casa tentano di rimettersi in corsa ad inizio ripresa, con il colpo di testa vincente di Kurtic al 47′. Fofana e Thereau rimettono però la scia dei tre punti sulla via di Udine. Tra i bergamaschi resta in panca Grassi, non impiegato da Gasperini.

PALERMO-CHIEVO 0-2 (De Guzman)

Crisi rosanero. Il Palermo non riesce a fare punti, incassando incredibilmente l’ottava sconfitta consecutiva al “Barbera”. Ne approfitta il Chievo, che con le reti di Birsa e Pellissier (100esima marcatura in massima serie) si assicura i tre punti e sale al 9° posto della graduatoria. Tra i clivensi agisce in cabina di regia De Guzman, autore di una buona prestazione. L’olandese di proprietà del Napoli resta in campo per tutti i 90′ più recupero.

PERUGIA-PRO VERCELLI 1-0 (Dezi, Luperto)

Il Perugia vince di misura (1-0) contro la Pro Vercelli. Primo tempo sfortunato per i padroni di casa: due gol annullati tra il 15′ e il 30′. Nella ripresa, però, arriva il meritato vantaggio per il Perugia. Cross dalla destra di Belmonte, Guberti anticipa Berra e, di testa, mette alle spalle di Provede. Terzo gol stagionale per l’ex di Roma e Bari. Nella sfida vinta dagli umbri hanno giocato ben 2 giocatori di proprietà del Napoli, il centrocampista classe 1992 Jacopo Dezi nelle fila del Perugia ed il difensore classe 1996 Sebastiano Luperto in quelle della Pro Vercelli. Entrambi i giocatori hanno giocato 90 minuti ed hanno fatto bene nelle fila della propria squadra.

CARPI-TERNANA 1-1 (Bifulco)

Dopo due vittorie di fila, il Carpi di Castori impatta per 1-1 contro la Ternana che porta a quattro i risultati utili consecutivi. Primo tempo con poche emozioni al “Cabassi” dove regna una leggera foschia. Ma nel finale della prima frazione di gara succede di tutto: palo del Carpi e vantaggio della Ternana. Nel secondo tempo il Carpi spinge e alla fine trova il pareggio. Lollo serve profondo Lasagna che trafigge Di Gennaro. I padroni di casa, però, sono costretti a giocare in dieci. Espulsione per Lollo (seconda ammonzione) dopo il fallo su Faletti. Nelle fila della squadra romagnola non è stato convocato l’ala destra classe 1997 di proprietà del Napoli Alfredo Bifulco a causa di un risentimento al polpaccio.

DERBY-NOTTINGHAM 3-0 (Dumitru)

Vittoria casalinga del Derby che s’impone con un sonoro 3-0 sul Nottingham dello scugnizzo Dumitru. Neanche in panchina quest’oggi l’attaccante di proprietà del Napoli. L’autorete dell’ex Juve Bendtner ed i goal di ince e Hughes consegnano i tre punti ai padroni di casa.

UNICUSANO FONDI-VIRTUS FRANCAVILLA 1-1 (Prezioso)

La Virtus Francavilla Calcio impatta contro l’Unicusano Fondi 1 a 1, nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato nazionale di Lega Pro gir. C. I biancazzurri, passati in vantaggio al 37′ del primo tempo con Alessandro, vengono raggiunti da D’Agostino al 39′ della ripresa. Prossimo appuntamento sabato 17 dicembre al Giovanni Paolo II contro il Siracusa. Nelle fila della Virtus Francavilla era squalificato il centrocampista centrale di proprietà del Napoli Mario Prezioso che quindi non ha preso parte al match.

JUVE STABIA-AKRAGAS 1-0 (Palmiero)

Finisce 1-0 la partita che ha visto protagoniste Juve Stabia e Akragas. Sono i campani a fare la partita, ma i biancazzurri si difendono con ordine nella prima frazione. Ad inizio ripresa è Kanoutè a portare in vantaggio i suoi al minuto 51 Juve Stabia-Akragas 1-0. A questa partita ha preso parte anche il centrocampista classe 1996 di proprietà del Napoli Luca Palmiero che è partito titolare nella formazione siciliana, è stato poi sostituito al 45esimo del secondo tempo.

COSENZA-MESSINA 1-0 (Gaetano)

Per la diciottesima giornata del Girone C di Lega Pro va in scena Cosenza-Messina. Situazione di classifica molto differente per le due squadre, con i padroni di casa al quinto posto ed in piena corsa playoff. Il Messina di Lucarelli invece è quartultimo in classifica ed in piena lotta per non retrocedere, con soli 16 punti conquistati nelle diciassette giornate disputate. Parte dalla panchina tra i giallorossi Felice Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli ed in prestito al Messina. Cosenza subito pericoloso, Tedeschi colpisce il palo da buona posizione all’ottavo minuto. Risposta degli ospiti al 25′, Floresta calcia altissimo all’interno dell’area di rigore. Prima frazione di gioco tutto sommato equilibrata con il Messina dietro la linea della palla e pronto a ripartire, primi 45′ che si chiudono sullo 0-0. Nella ripresa subito tentativo di Pozzebon al 48′, Messina vicinissimo al vantaggio. Lo stesso Pozzebon ancora pericolosissimo al 73′, destro potente dai 25 metri che termina però al lato. Al minuto 84 fallo in area ospite, calcio di rigore assegnato al Cosenza. Dal dischetto Statella va a segno e sigla il goal partita. Rimane in panchina per 90′ Felice Gaetano che non trova spazio nella sconfitta della squadra di Lucarelli contro il Cosenza di mister Roselli.

CARRARESE-LUCCHESE 1-1 (Tutino, Contini)

Carrarese e Lucchese si dividono la posta in palio nella diciottesima giornata del girone A di Lega Pro. Francesco Forte nel finale risponde alla temporanea rete da “tre punti” di Miracoli. Tra gli apuani non ci sono buone notizie in chiave azzurra. Tutino è costretto infatti a lasciare il terreno di gioco per infortunio al 27′. l’esterno ha riportato una sublussazione al piede destro che lo terrà fermo probabilmente per circa 30/45 giorni. Danesi lascia ancora in panchina Contini.

GIANA ERMINIO-PRATO 0-0 (Romano)

Un punticino per il Prato. Nella nebbia del comunale di Gorgonzola, la squadra di Francesco Monaco riesce ad imporre il risultato di 0-0 al Giana Erminio. Partita equilibrata con il Prato che ha ben interpretato la partita riuscendo ad interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e portare a casa un punto per la propria deficitaria classifica. Un pareggio condizionato, soprattutto nel secondo tempo, dalla nebbia che ha reso difficile la visuale in campo. Partita con occasioni da ambo le parti, senza che nessuna delle due formazioni sia riuscita a trovare la via della rete. Pareggio nel complesso giusto. Assente per infortunio lo scugnizzo Antonio Romano.

AREZZO-VITERBESE 0-0 (Celiento)

Termina a reti bianche il match tra Arezzo e Viterbese valido per la diciottesima giornata del Girone A di Lega Pro. 90′ per Daniele Celiento, laterale difensivo destro di proprietà del Napoli ma in prestito ai laziali, schierato titolare da mister Pagliari nel suo 4-4-2. In avvio di partita i padroni di casa attaccano sul suo lato e l’ex azzurrino soffre la dinamicità di Bearzotti e Corradi. Al 6′ sfiora anche l’autorete di testa su tiro di Masciangelo. La sua prestazione cresce alla distanza, anche a causa dell’espulsione di Moscardelli tra le fila dei padroni di casa che ne frena l’impeto.

PIACENZA-PONTEDERA 1-0 (Supino)

Il Piacenza riesce a strappare tre punti importantissimi al Pontedera, avvicinandosi a -1 nel girone A. Nel match del “Garilli”, condizionato dalla spessa nebbia, protagonista primario è l’autore del gol-partita Matteassi. Tra i biancorossi non c’è Supino, ancora out dalla lista dei convocati diramata da mister Franzini.

MELFI-FOGGIA 1-3 (Nicolao)

Il Melfi perde in casa contro il Foggia di Giovanni Stroppa. Bitetto lascia in panca per tutti i 90’ lo scugnizzo Nicolao. Succede di tutto nel secondo tempo: al 61′ Obeng lascia in dieci i suoi; dopo un solo giro di lancette i rossoneri passano in vantaggio grazie all’autogol di Bruno; al 73′ i padroni di casa riacciuffano il pari grazie al bel gol di Foggia; al 81′ De Vena sbaglia il rigore mandando la sfera sul palo (fallo di Martinelli sullo stesso De Vena); al 88′ arriva il vantaggio degli ospiti con Sarno; nei minuti di recupero c’è spazio anche per il tris rossonero firmato da Sicurella.

ALBINOLEFFE-VENEZIA 0-1 (Anastasio)

L’Albinoleffe rimedia una sconfitta in casa contro il Venezia capolista, non ha partecipato alla gara Anastasio a causa della squalifica rimediata per somma d’ammonizioni.