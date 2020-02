Settore giovanile, risultati e classifiche: buon pareggio della Primavera a Roma

È stato un weekend atipico anche per il campionato Primavera 1 con alcune partite rinviate a causa dell’emergenza coronavirus. Gli azzurrini di mister Angelini hanno ottenuto un buon pareggio in trasferta contro la Roma rimontando dal 2-0 al 2-3 prima di subire poi la rete del 3-3. un risultato che da fiducia considerando anche le assenze della Primavera del Napoli (Senese, Manzi, Zedadka, Sgarbi e Palmieri). L’Under 17 ha esercitato il turno di riposo e conserva otto punti di vantaggio sul Pescara terzo in classifica, le prime due in classifica danno l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. L’Under 16 batte 3-0 la Salernitana, approfitta del pareggio del Perugia a Lecce e allunga a +3 sugli umbri terzi in classifica, l’Under 15, invece, pareggia 2-2 contro i granata e perde il primato in classifica. Il Frosinone va a +2 con una partita in meno, gli azzurrini mantengono tre punti di vantaggio sul Pescara che, però, ha già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno e, quindi, ha una gara in più da giocare; la Roma, invece, insegue a -5. Ecco i risultati e le classifiche:

PRIMAVERA 1

Roma-Napoli 3-3 (9′ Trasciani (Rm), 31′ Calafiori (Rm), 36′ e 47′ Vianni (Na), 37′ Labriola (Na), 48′ Estrella (Rm))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Atalanta 19 15 3 1 48:16 32 48 2 (2) Cagliari 20 14 3 3 37:20 17 45 3 (3) Inter 20 11 5 4 42:22 20 38 4 (4) Juventus 20 10 5 5 30:29 1 35 5 (5) Roma 20 9 4 7 49:41 8 31 6 (7) Sampdoria 20 9 4 7 31:34 -3 31 7 (6) Genoa 20 8 4 8 34:32 2 28 8 (8) Empoli 20 7 6 7 25:33 -8 27 9 (9) Bologna 20 8 1 11 31:43 -12 25 10 (11) Sassuolo 20 6 6 8 34:35 -1 24 11 (10) Lazio 19 7 3 9 23:32 -9 24 12 (12) Torino 20 5 7 8 18:20 -2 22 13 (13) Fiorentina 19 5 6 8 25:26 -1 21 14 (14) Pescara 20 4 3 13 30:42 -12 15 15 (15) Napoli 20 3 4 13 22:37 -15 13 16 (16) Chievo Verona 19 2 6 11 26:43 -17 12

Prossimo turno: Fiorentina-Napoli, venerdì 6 marzo 2020

UNDER 17 A E B

Pescara-Napoli 1-1 (42′ D’Agostino (Na), 67′ Staver (Pe)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 18 15 2 1 67:20 47 47 2 (2) Napoli 18 13 3 2 43:15 28 42 3 (3) Pescara 18 10 4 4 32:25 7 34 4 (4) Benevento 19 9 3 7 27:24 3 30 5 (5) Frosinone 18 8 5 5 39:28 11 29 6 (7) Crotone 18 7 5 6 31:29 2 26 7 (6) Perugia 19 8 2 9 27:37 -10 26 8 (8) Ascoli Calcio 19 7 4 8 31:28 3 25 9 (9) Cosenza 19 6 4 9 22:30 -8 22 10 (10) Salernitana 18 4 6 8 16:31 -15 18 11 (12) Juve Stabia 19 6 0 13 23:51 -28 18 12 (11) Trapani Calcio 18 4 3 11 22:40 -18 15 13 (13) Lecce 19 1 3 15 17:39 -22 6

Prossimo turno: Napoli-Lecce, domenica 1 marzo 2020

UNDER 16 A E B

Napoli-Salernitana 3-0 (2′ p.t. Marranzino (Na), 37′ p.t., 27′ s.t. Pesce (Na)

CLASSIFICA

1 (1) Roma 17 15 1 1 51:6 45 46 2 (2) Napoli 18 12 3 3 40:12 28 39 3 (3) Perugia 18 11 3 4 39:26 13 36 4 (4) Benevento 18 8 5 5 34:25 9 29 5 (5) Pescara 17 7 5 5 24:22 2 26 6 (6) Trapani Calcio 17 6 5 6 21:21 0 23 7 (7) Juve Stabia 18 6 4 8 22:27 -5 22 8 (8) Lecce 18 4 9 5 21:31 -10 21 9 (9) Frosinone 17 5 5 7 24:23 1 20 10 (10) Ascoli Calcio 17 3 5 9 20:34 -14 14 11 (11) Crotone 17 3 5 9 14:35 -21 14 12 (12) Cosenza 18 2 7 9 21:39 -18 13 13 (13) Salernitana 18 2 3 13 20:50 -30 9

Prossimo turno: Benevento-Napoli, domenica 1 marzo 2020

UNDER 15 A E B

Napoli-Salernitana 2-2 (14′ p.t. Lorenzo Russo (Na), 12′ e 27′ s.t. Cozzolino (Sa), 33′ s.t. Solmonte su rig. (Na)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (2) Frosinone 17 14 1 2 36:12 24 43 2 (1) Napoli 18 12 5 1 37:14 23 41 3 (4) Pescara 17 12 2 3 40:15 25 38 4 (3) Roma 17 11 3 3 36:8 28 36 5 (5) Lecce 18 7 6 5 19:14 5 27 6 (6) Salernitana 18 7 4 7 21:30 -9 25 7 (7) Juve Stabia 18 7 3 8 24:31 -7 24 8 (8) Benevento 18 5 8 5 21:21 0 23 9 (9) Ascoli Calcio 17 4 4 9 19:27 -8 16 10 (10) Perugia 18 4 3 11 15:29 -14 15 11 (11) Cosenza 18 4 2 12 18:43 -25 14 12 (13) Crotone 17 3 1 13 13:36 -23 10 13 (12) Trapani Calcio 17 1 4 12 17:36 -19 7

Prossimo turno: Benevento-Napoli, domenica 1 marzo 2020