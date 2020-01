La quarta sconfitta consecutiva della Primavera del Napoli sul campo del Pescara rovina la domenica del settore giovanile azzurro, nelle altre categorie ci sono solo vittorie. L’Under 15 non convince ma con un gol di Carbone in pieno recupero porta a casa i tre punti e mantiene i due punti di vantaggio sul Pescara terzo in classifica che, però, ha una partita in meno, l’Under 16 impone una goleada all’Ascoli e conserva il margine di quattro punti sul Perugia al terzo posto, l’Under 17 in trasferta rifila un poker al Perugia e approfitta del turno di riposo del Frosinone e della sconfitta del Pescara sul campo del Cosenza per imporre il +8 a coloro che inseguono per soffiare il secondo posto agli azzurrini. Ecco i risultati e le classifiche:

PRIMAVERA 1

Pescara-Napoli 1-0 (79′ Martella)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Atalanta 15 13 2 0 42:11 31 41 2 (2) Cagliari 15 10 2 3 29:17 12 32 3 (3) Inter 14 8 3 3 28:16 12 27 4 (5) Juventus 15 8 3 4 25:24 1 27 5 (4) Roma 15 8 2 5 40:30 10 26 6 (6) Genoa 15 6 3 5 27:22 5 24 7 (9) Empoli 15 5 5 5 17:26 -9 20 8 (10) Sampdoria 14 6 1 7 19:26 -7 19 9 (7) Torino 15 4 6 5 15:15 0 18 10 (13) Sassuolo 15 4 5 6 26:28 -2 17 11 (8) Lazio 15 5 2 7 15:26 -11 17 12 (11) Bologna 15 5 1 9 21:34 -13 16 13 (12) Fiorentina 15 3 6 6 21:22 -1 15 14 (14) Pescara 15 4 2 9 26:33 -7 14 15 (15) Chievo Verona 15 2 4 9 19:32 -13 10 16 (16) Napoli 15 2 3 10 16:24 -8 9

Sampdoria e Inter con una partita in meno

Prossimo turno: Torino-Napoli, domenica 26 gennaio 2020

UNDER 17 A E B

Perugia-Napoli 0-4 (49′ aut. Brandi, 67′ D’Agostino, 74′ Acampa, 89′ Tipaldi)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 14 13 0 1 59:16 43 39 2 (2) Napoli 14 10 2 2 34:13 21 32 3 (3) Frosinone 13 7 3 3 31:18 13 24 4 (4) Pescara 14 7 3 4 22:21 1 24 5 (6) Crotone 14 7 2 5 25:22 3 23 6 (5) Ascoli Calcio 14 7 0 7 27:23 4 21 7 (7) Benevento 14 6 1 7 22:22 0 19 8 (8) Perugia 14 5 2 7 17:29 -12 17 9 (9) Cosenza 14 3 4 7 19:26 -7 16 10 (12) Salernitana 13 3 4 6 12:23 -11 13 11 (10) Trapani Calcio 14 3 3 8 16:28 -12 12 12 (11) Juve Stabia 14 4 0 10 16:42 -26 12 13 (13) Lecce 14 1 2 11 15:32 -17 5

Frosinone e Salernitana con una partita in meno

Prossimo turno: Napoli-Cosenza, domenica 26 gennaio 2020

UNDER 16 A E B

Napoli-Ascoli 5-0 (28′, 31′ p.t., 2′ s.t. Scognamiglio, 40′ p.t. Pesce, 33′ s.t. Pontillo)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 14 11 1 2 37:6 31 37 2 (2) Napoli 14 10 2 2 32:8 24 32 3 (3) Perugia 14 9 1 4 29:19 10 28 4 (6) Pescara 13 6 4 3 20:17 3 22 – (4) Trapani Calcio 14 6 4 4 20:17 3 22 6 (5) Benevento 14 5 4 5 22:21 1 19 7 (8) Juve Stabia 14 5 4 5 18:18 0 19 8 (7) Lecce 14 4 6 4 15:18 -3 18 9 (10) Cosenza 14 3 6 5 15:25 -10 12 10 (9) Ascoli Calcio 14 3 3 8 14:24 -10 12 11 (11) Frosinone 13 2 5 6 17:20 -3 11 12 (12) Crotone 14 2 4 8 10:30 -20 10 13 (13) Salernitana 14 1 2 11 16:42 -26 5

Pescara e Frosinone con una partita in meno

Prossimo turno: Trapani-Napoli, sabato 25 gennaio 2020

UNDER 15 A E B

Napoli-Ascoli 1-0 (36′ s.t. Carbone)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Frosinone 13 11 1 1 28:9 19 34 2 (2) Napoli 14 10 3 1 31:11 20 33 3 (3) Pescara 13 10 1 2 31:11 20 31 4 (4) Roma 14 9 2 3 30:8 22 29 5 (5) Benevento 14 5 6 3 18:16 2 21 6 (6) Lecce 14 5 5 4 17:11 6 20 7 (7) Juve Stabia 14 6 2 6 22:27 -5 20 8 (8) Ascoli Calcio 14 4 4 6 18:22 -4 16 9 (10) Perugia 14 4 3 7 14:22 -8 15 10 (9) Salernitana 14 4 3 7 14:27 -13 15 11 (11) Cosenza 14 2 2 10 13:35 -22 8 12 (12) Trapani Calcio 14 1 3 10 16:30 -14 6 13 (13) Crotone 14 1 1 12 9:32 -23 4

Pescara con una partita in meno

Prossimo turno: Trapani-Napoli, sabato 25 gennaio 2020