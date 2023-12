Simone Inzaghi: “Non ho rivisto nulla sugli episodi arbitrali”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Inter. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È stata una prova di forza, ho fatto i complimenti ai ragazzi, il Napoli per 15-20 minuti nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, sono stati bravi a rimanere in partita, siamo diventati padroni del campo dopo il 2-0 di Barella. Il Napoli è un’ottima squadra, campione d’Italia non per caso. De Vrij aveva giocato anche mercoledì, oltre le due partite con la propria Nazionale, non c’era spazio per riposo. Su Dumfries c’è più ottimismo, questi sono gli imprevisti quando si gioca così tanto, la prossima settimana vogliamo rimettere in gruppo Bastoni, quella dopo Pavard. Siamo alla quattordicesima partita, sappiamo che il percorso è lungo, pieno d’insidie, tutte le squadre hanno fatto punti, più che la classifica bisogna guardare le prestazioni. I ragazzi lavorano molto bene, nelle ultime diciassette sfide l’Inter aveva vinto una sola partita a Napoli. Non ho rivisto nulla, ho chiesto il motivo delle proteste ai miei sul primo gol, riguarderò, bisogna fare i complimenti al Napoli per quello che hanno fatto l’anno scorso e quest’anno, speriamo da italiani che passino il turno in Champions”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise