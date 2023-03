SKY – Napoli-Eintracht, la probabile formazione: Mario Rui e Politano titolari

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, il Napoli torna in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Fischio d’inizio alle ore 21 di questo mercoledì 15 marzo, si giocherà al Maradona di Fuorigrotta.

Si ripartirà dallo 0-2 azzurro dell’andata, che ha messo la squadra di Spalletti in assoluto favore per il passaggio ai quarti. Inoltre, assente speciale per l’Eintracht sarà l’attaccante francese Kolo Muani, espulso nella gara d’andata. A Napoli, i partenopei vogliono ipotecare uno storico passaggio del turno: il club azzurro non è mai arrivato ai quarti di Champions nella sua storia.

Luciano Spalletti si affiderà al solito 4-3-3. Da sciogliere i dubbi in porta: il problema al polso destro di Meret non sembra essere un problema, gli esami hanno dato esito negativo e quindi potrà è probabile sarà il friulano a giocare. In difesa a destra ci sarà Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui. La coppia centrale sarà formata da Rrahmani e Kim, immediato il suo rientro nonostante il fastidio al polpaccio sofferto durante l’ultimo match di campionato.

A centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski, con Elmas che scalpita per una maglia da titolare. Sulla destra dovrebbe partire ancora dal primo minuto Politano, favorito su Lozano che è tornato comunque a disposizione di Spalletti. Dal 1′, quindi, probabile l’esterno romano insieme ai soliti Osimhen e Kvaratskhelia. Punta a tornare a disposizione anche Raspadori, out da un mese per un infortunio muscolare, ma è maggiormente probabile una sua convocazione per il Torino domenica prossima.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.