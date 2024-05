SKY – Di Lorenzo seguito da tre squadre: c’è anche la Juve

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Marte Sport Live” su Radio Marte: “Di Lorenzo vuole andare via? L’abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Manna in questi giorni ha avuto un po’ di colloqui, registrando gli umori e i malumori dei singoli, e Di Lorenzo è tra quelli che, in questo momento, sul piano emotivo hanno risentito fortemente di una stagione complicata. Non mancano le tentazioni: Juventus, Inter e Atletico Madrid sono tutte soluzioni possibili, per un giocatore che, dopo un anno così complicato, si sente un po’ svuotato. Il tempo, l’estate e le vacanze possono servire, come i progetti o l’Europeo e il nuovo allenatore. In questo momento, Di Lorenzo ha messo insieme tante vicende, qualcosa che ha ascoltato non gli è piaciuto e l’ha vissuto in maniera inquieta. La stagione, anche per lui, è stata pesante e al di sotto dei suoi standard, e lo sa benissimo, da ragazzo intelligente e serio quale è. Nel colloquio con il nuovo ds Manna, è emerso quello che è uno stato d’animo particolare. Siamo al 24 maggio, il campionato non è ancora finito ed il mercato ci ha abituati a raccontare tante situazioni che cambiano: oggi è così, dopodomani potrebbe essere diverso. Di certo non hanno assolutamente inciso le critiche arrivate dai social, non Ha inciso la pesantezza e la difficoltà della stagione anche ambientale, il percepire intorno a sé una situazione non semplice. Si tratta di una serie di percezioni, perché da capitano e elemento importante si ritrova a capire che dovesse arrivare un’offerta, se ne potrebbe parlare. Gasperini? Prima della vittoria arrivavano segnali che poteva davvero diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il trionfo in Europa può aver cambiato queste tentazioni, in ogni caso il Napoli ha continuato a mantenere i contatti anche con le alternative, ovvero Conte e Pioli”