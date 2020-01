SKY – Napoli, per l’attacco si segue Mateta del Magonza: i dettagli

Il Napoli si prepara al match contro la Juventus, che vuol dire anche il ritorno di Sarri al San Paolo. Da avversario, però. Da battere, perché gli azzurri devono rialzare la testa dopo le tre sconfitte consecutive in campionato contro Inter, Lazio e Fiorentina. Una mano, probabilmente, arriverà anche dal mercato. Demme e Lobotka sono stati i primi rinforzi, a cui si aggiunge Politano.

Non solo però, perché il Napoli continua a pensare ad un attaccante. Llorente, alla fine, non è stato inserito nell’affare con l’Inter. Mertens continua ad avere problemi, motivo per cui davanti la coperta rischia di essere corta. Ecco allora il nome di Jean-Philippe Mateta, punta classe 1997 del Magonza. Per lui, fin qui, una stagione complicata (solo 5 presenze con due gol) in quanto ha saltato la prima parte di campionato a causa di una lesione al menisco e alla conseguente operazione. Lo scorso anno il francese, ha segnato 14 reti in Bundesliga. Fa inoltre parte della Francia U21. Il Napoli ci sta pensando.

Fonte: Gianlucadimarzio.com