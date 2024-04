SKY – Napoli, per Manna previsto un contratto di cinque anni: si attende soltanto la firma

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky, parla sul proprio sito di Giovanni Manna, dirigente della Juventus e possibile nuovo d.s. del Napoli: “L’architetto dietro al progetto Next Gen della Juventus e collaboratore di Giuntoli quest’anno. De Laurentiis ha individuato in lui il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione. L’attuale ds è Meluso, sul quale c’è una clausola di rinnovo automatico che il Napoli non sembra intenzionato a esercitare. Giovanni Manna firmerà un contratto per cinque anni. Per il ds ora si attende la firma”.