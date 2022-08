Nel corso del blitz a Parigi per Navas e Fabian Ruiz, Giuntoli potrebbe aver approfondito i contatti con l’agente di Ndombele, centrocampista del Tottenham. Con gli Spurs è stato trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto e ora il Napoli è a lavoro per trovare un’intesa per l’ingaggio del giocatore.

Fonte: Gianlucadimarzio.com