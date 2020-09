Sportitalia – Inter, sondaggi per Fernando Llorente: ecco le ultime

L’Inter si prepara ad accogliere Vidal, ma verso fine mercato prenderà un quarto attaccante. A maggior ragione se nel frattempo dovesse partire Sebastiano Esposito (il Parma sarebbe pronto). Ci sono stati sondaggi indiretti per capire la disponibilità del Napoli di liberare Fernando Llorente, la disponibilità c’è. Llorente aveva detto no alle proposte di Benevento, Genoa e altri club italiani, ma una chiamata di Conte non lo lascerebbe insensibile anche se ha molto mercato in Bundesliga, Liga e Premier. Conte ha già espresso la sua volontà: vorrebbe uno tra Llorente e Giroud come vice Lukaku, i contatti per Llorente sono già partiti.

Fonte: Sportitalia