Sportitalia – Napoli, vicini Amrabat e Rrahmani per giugno: problemi per Kumbulla

Novità di mercato per il Napoli, come evidenziato da Alfredo Pedullà. Secondo il noto esperto di mercato, la doppia operazione che vedrebbe l’arrivo di Amrabat e Rrahmani in azzurro sembra in dirittura d’arrivo, ma per giugno, con un costo totale vicino ai 30 milioni di euro. Entrambi gradirebbero la destinazione azzurra, mentre per quanto riguarda Kumbulla ci sarebbe ancora qualche problema. Infatti sul difensore dell’Hellas Verona ci sarebbero l’Inter e l’Atalanta. In ogni caso, non arriverebbero a Gennaio all’ombra del Vesuvio, ma a Giugno.

loading...