Sono ore frenetiche per il passaggio in azzurro di Victor Osimhen. Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha dato le ultime notizie sulla trattativa tra il Napoli e il Lille con un messaggio su Twitter: “Karnezis ha accordo con Lille: operazione importante, non più sorprendente nella sinergia che sblocca definitivamente Osimhen per il Napoli. Di Ounas in questo giro non c’è traccia, solo Karnezis”