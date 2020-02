SSC Napoli: ”Palestra per Koulibaly e Llorente”

Dopo la sfida contro il Barcellona, il Napoli ha ripreso stamattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Torino per la 26esima giornata di Serie A in programma sabato al San Paolo alle ore 20.45.

La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico in palestra per coloro che hanno giocato dall’inizio in Champions. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in attivazione a secco e torello in avvio. Successivamente seduta tecnico tattica e serie di partitine a campo ridotto. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Koulibaly prosegue la sua tabella di riabilitazione lavorando parte in campo e parte in palestra. Palestra anche per Llorente.