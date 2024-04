TMW – Non solo Osimhen, è rivoluzione Napoli: in tanti verso l’addio, poche le conferme

Non solo Victor Osimhen. In attesa del nuovo tecnico il Napoli potrebbe avere una vera rivoluzione. Come riporta TMW sono diversi gli azzurri al passo d’addio ed altri invece in forte bilico.

Il club azzurro – con il ritorno di Caprile – non riscatterà Gollini mentre anche in difesa potrebbero esserci grandi cambi. Rrahmani e Di Lorenzo sono gli unici che resteranno sicuramente, Mazzocchi dovrebbe essere confermato cosi come Olivera (via solo per buone offerte) e Mario Rui mentre gli altri dovrebbero partire. Da Natan a Juan Jesus sono vicini invece all’addio, stessa sorte per Ostigard.

A centrocampo Anguissa verso l’addio, Lobotka partirà in caso di buone offerte mentre Demme, Dendoncker e Traore non verranno confermati. Un reparto che sarà probabilmente rivoluzionato, occhio ai ritorni e alle conferme di Folorunsho e Gaetano.

In attacco Osimhen andrà via e anche Raspadori e Simeone spingono per questa soluzion. Confermati invece Ngonge e Politano.